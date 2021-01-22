Oysa Galatasaray'da birçok taraftar tarafından "istenmeyen adam" ilan edilen Younes Belhanda ise performansıyla İrfan Can'ı solladı. Bu yıl ligde 15 maça çıkan Faslı yıldız, 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Toplam 1128 dakika sahada kalan isim, 188 dakikada bir skora katkı verdi.