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    • 22.01.2021 13:12
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    'da şoke eden Belhanda ve gerçeği! İstatistikler ortaya koydu...

    Transfer çalışmalarına devam eden 'da transfer gündemindeki bir numaralı isim olmaya devam ediyor. 'in isteği üzerine sarı-kırmızılı ekip çalışmalarını hızlandırırken; Başkan Mustafa Cengiz ve yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Bu görüşmeden de henüz bir sonuç elde edilemedi. İrfan Can'a karşılık takasta önerildiği iddia edilen Belhanda ile ilgili ise şok bir gerçek ortaya çıktı. Faslı futbolcunun bu sezon istatistiklerde İrfan Can'ı gol ve asist sayılarında katladığı görüldü.

    takvim.com.tr

    Galatasaray'da yönetim Başakşehir formasını terleten İrfan Can Kahveci transferini bitirme noktasına getirdi. Fatih Terim'in ısrarla istediği milli futbolcuyu kadrosuna katmak sarı-kırmızılı ekip kesenin ağzını açarken, TAKVİM çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

    İSTATİSTİKLER BELHANDA DİYOR
    25 yaşındaki milli yıldız İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de toplam 17 maçta forma giyerken, sadece 2 gol atıp 1 de asist yapabildi. Yıldız orta saha bu maçlarda toplam 1397 dakika sahada kaldı ve 699 dakikada bir skor katkısı verdi.

    Oysa Galatasaray'da birçok taraftar tarafından "istenmeyen adam" ilan edilen Younes Belhanda ise performansıyla İrfan Can'ı solladı. Bu yıl ligde 15 maça çıkan Faslı yıldız, 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Toplam 1128 dakika sahada kalan isim, 188 dakikada bir skora katkı verdi.

        BU YIL EN VERİMLİ SEZONUNU OYNUYOR
        Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Belhanda, bu sezon Galatasaray'daki en skorer yılını geçiriyor. Daha önce oynadığı 3 sezonda 5 golü geçemeyen Belhanda, bu sezon ligin henüz yarısı geride kalırken 6 gole ulaştı.

        Sosyal medyada taraftarlar İrfan Can Kahveci'ye "kurtarıcı" muamelesi yaparken, sarı-kırmızılıların büyük bir kısmı sezon sonunda Belhanda'nın sözleşmesinin uzatılmasını istemiyor. Ancak rakamlar iki futbolcu arasında çok farklı bir gerçeği ortaya koyuyor.
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