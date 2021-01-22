Galatasaray'da yönetim Başakşehir formasını terleten İrfan Can Kahveci transferini bitirme noktasına getirdi. Fatih Terim'in ısrarla istediği milli futbolcuyu kadrosuna katmak sarı-kırmızılı ekip kesenin ağzını açarken, TAKVİM çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.
İSTATİSTİKLER BELHANDA DİYOR
25 yaşındaki milli yıldız İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de toplam 17 maçta forma giyerken, sadece 2 gol atıp 1 de asist yapabildi. Yıldız orta saha bu maçlarda toplam 1397 dakika sahada kaldı ve 699 dakikada bir skor katkısı verdi.
Oysa Galatasaray'da birçok taraftar tarafından "istenmeyen adam" ilan edilen Younes Belhanda ise performansıyla İrfan Can'ı solladı. Bu yıl ligde 15 maça çıkan Faslı yıldız, 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Toplam 1128 dakika sahada kalan isim, 188 dakikada bir skora katkı verdi.