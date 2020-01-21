Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kayserispor'u Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe 2 - 0 Kayserispor ÖZET İZLE (Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçı)21.01.2020 23:14
- Fenerbahçe 2 - 0 Kayserispor ÖZET İZLE (Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçı)
- Fenerbahçe 2 - 0 Kayserispor | Mevlüt Erdinç'in golü
- Fenerbahçe 1 - 0 Kayserispor | Ferdi Kadıoğlu'nun golü
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