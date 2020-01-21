Fenerbahçe 2 - 0 Kayserispor | Mevlüt Erdinç'in golü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. 45. dakikada Kruse'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Fenerbahçe 2 - 0 Kayserispor | Mevlüt Erdinç'in golü21.01.2020 22:08
- Fenerbahçe 2 - 0 Kayserispor ÖZET İZLE (Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçı)
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