Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı yaşanıyor. Intercity İstanbul Park'ta yaşanıyor. Formula 1'de İstanbul'un ev sahipliği yapacağı organizasyonda, sıralama turları bugün, yarış ise yarın saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Bu arada Mercedes'in pilotu Hamilton, ikinci antrenman turlarında da en iyi dereceyi elde etti. Hamilton, İstanbul Park'ta 1.24'ün altına inen ilk pilot oldu.

İşte Türkiye Grand Prix'sinde cumartesi programı:

12.00: 3. Antrenman turları

15.00: Sıralama turları

Formula 1 Türkiye GP hangi kanalda?

Formula 1'de antrenman turları, basın toplantısı, sıralama turları ve yarış S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.

Bu iki pilot dışında Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault'tan Esteban Ocon ve McLaren'dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Yarışseverlerin özlemi sona eriyor

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.

İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.

Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.

Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.