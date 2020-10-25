Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: "Serdar Aziz güvenilir bir stoper değil"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu,"Serdar Aziz güvenilir bir stoper değil. Ben güvenmiyorum. Kabiliyetli çocuk gidiyor gol de atıyor ama geride öyle işler yapıyor ki, veriyor otuz litre sütü bir tekme atıyor sütü deviriyor, o tarz bir oyuncu. Lemos da hakem kurbanı oldu." dedi.

"BAĞIRSAK ENFEKSİYONU GEÇİRDİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Stoperde Lemos'u tercih eden genç teknik adam, Serdar Aziz'in rahatsızlığı olduğunu belirtip, "Serdar Aziz bağırsak enfeksiyonu geçirdi, kadrodan çıkarttık ama Lemos var orada bir sorun yaşamayacağız." dedi.