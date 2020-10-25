Süper Lig Fenerbahçe-Trabzonspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Kadıköy'deki dev mücadele öncesi Fenerbahçe'nin 11, Trabzonspor'un 5 puanı bulunuyor. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Fenerbahçe-Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6. haftanın dev karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. 5 maçın 3'ünü kazanan Fenerbahçe, son 9 maçtır yenemediği Trabzonspor'u yenerek rakibi karşısındaki seriyi sonlandırmak istiyor.
Trabzonspor ise Fenerbahçe'ye karşı yakaladığı seriyi sürdürmenin peşinde.
Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe