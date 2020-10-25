Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçeli oyunculara sert eleştiri! "Afobe yürüye yürüye gol attı"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un Afobe ile attığı gol sonrası Fenerbahçeli oyuncuları eleştirdi. Sosa ve Lemos'un çarpışmasının ardından Afobe'nin metrelerce top sürdüğünü belirten Toroğlu, "Kademeye giren kimse yok mu?" dedi.

A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısındaki tek golü değerlendirdi.

KADEMEYE GİREN KİMSE YOK MU?

Afobe'nin golü nedeniyle Fenerbahçe'yi eleştiren Erman Toroğlu, "Afobe yürüyerek gitti gol attı" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Afobe'ye attığı golü değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, "Lemos ve Sosa çarpıştı ama kaç metrede çarpıştılar? Kademeye giren yok mu? Adam yürüye yürüye gol attı." dedi.