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Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama!

Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama! "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu"

05.03.2020 22:53

A Spor ekranlarında yayınlanan 'Kale Arkası Programı'nda Erman Toroğlu ile Hıncal Uluç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray gündemini değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu."dedi.


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