A Spor ekranlarında yayınlanan 'Kale Arkası Programı'nda Erman Toroğlu ile Hıncal Uluç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray gündemini değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu."dedi.
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama! "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu"05.03.2020 22:53
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