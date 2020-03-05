Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama! "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu" 05.03.2020 22:53

A Spor ekranlarında yayınlanan 'Kale Arkası Programı'nda Erman Toroğlu ile Hıncal Uluç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray gündemini değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu."dedi.