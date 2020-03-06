Fenerbahçe'de son dakika! Abdullah Avcı ile anlaşmaya varıldı iddiasına jet yanıt - Video 06.03.2020 18:54

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. İddianın devamında resmi açıklamanın Denizlispor maçından sonra yapılması beklendiği ifade edilmişti. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'den bir son dakika açıklaması geldi. Kulübün resmi platformları üzerinden yapılan açıklamada 'İddialar gerçek dışıdır' denildi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre; Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile anlaşmaya varmış, resmi açıklamanın ise Denizlispor maçından sonra yapılması bekleniyordu. Ancak Fenerbahçe'den iddiaların ardından açıklama geldi. Açıklamada 'Avcı ile anlaştığımız yönündeki iddialar gerçek dışıdır.' denildi.

'ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜK'



Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan Radyospor'a yaptığı açıklamada: "İki hafta ile Ali Koç'la görüştük. Galatasaray maçından sonra bakacaklarını söylediler. Şu anda ismi geçiyor ama bir anlaşma yok."



"Ben Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını düşünüyorum. Galatasaray maçından sonra ben görüşmedim Fenerbahçe yönetimiyle."



"Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'le sezon sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Başkan da o kadar mücadele etmesine rağmen, gerçekten yaptığı şeylerin karşılığını alamadı." ifadelerinde bulunmuştu.AZERBAYCAN FUTBOL FEDERASYONU'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından, Azerbaycan Milli Takımı'nı yöneteceği iddia edilmişti. Abdullah Avcı, Azeri yetkililerle de görüşmüştü.