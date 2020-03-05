Juventus, Merih Demiral'ın doğum gününü özel bir video ile kutladı 05.03.2020 12:13

Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen ve süre bulduğu maçlarda oynadığı futbolla dikkat çeken, Sarri'den formayı kapan Merih Demiral, geçirdiği talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Milli stoperimiz bugün 22 yaşına girdi. Merih Demiral'ın doğum gününü kulübü Juventus da hazırladığı bir video ile kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoya 'En iyi dileklerimizle şampiyon!' notu düşüldü. İşte Juventus'un Merih Demiral için hazırladığı o video...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, bugün 22 yaşına girdi. Siyah-beyazlı kulüpten de yıldız oyuncuya videolu bir kutlama mesajı geldi.

Juventus, sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören milli futbolcu Merih Demiral'ın 22. yaş gününü "En iyi dileklerimizle, tebrikler şampiyon" diyerek kutladı.