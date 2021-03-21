Erman Toroğlu: Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe bundan sonra iflah olmaz

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Vodafone Park'taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu Toroğlu, "Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe bundan sonra iflah olmaz" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Hakem Halil Umut Meler yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan olan derbi mücadelesinde iki takımda da hedef mutlak galibiyet.



MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Josef, Larin, Ghezzal, Ljajic, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar, Sangare, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta