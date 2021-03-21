Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını değerlendirdi: "En etkisiz hücum..."

A Spor canlı yayınında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını değerlendiren Erman Toroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş şu ana kadar seyrettiğimiz maçların içinde en etkisiz hücumları yapan bir 45 dakika geçirdi" dedi.

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