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Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını değerlendirdi: "En etkisiz hücum..."

Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını değerlendirdi:
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A Spor canlı yayınında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını değerlendiren Erman Toroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş şu ana kadar seyrettiğimiz maçların içinde en etkisiz hücumları yapan bir 45 dakika geçirdi" dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi.

Toroğlu, "Beşiktaş şu ana kadar seyrettiğimiz maçların içinde en etkisiz hücumları yapan bir 45 dakika geçirdi." ifadelerini kullandı.
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