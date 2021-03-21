Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a tepki

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştirdi. Toroğlu, "Erol Bulut amatör takım hocası gibi konuşuyor" dedi.
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi müthiş bir heyecana ortak oldu.
İki takımında maç başından sonuna kadar karşılıklı ataklarla rakip kaleleri yokladığı maçta, Vida ve Ozan Tufan'ın golleri karşılaşmanın 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmasını sağladı.
Mücadelenin son dakikalarında Ozan Tufan'ın attığı harika golle 1 puanı kurtaran Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 59'a yükseltti.
Beşiktaş ise 64 puana ulaşarak haftayı lider kapattı.
"AMATÖR TAKIM HOCASI GİBİ...
Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini A Spor canlı yayında değerlendirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştiren Toroğlu, "Erol Bulut'u dinledikten sonra Fenerbahçe'nin bundan sonra da iyi futbol oynayacağı fikrinde değilim. Fenerbahçe teknik direktörü bu tarz konuşamaz. Amatör takım konuşması gibi bir şey. Erol Bulut'u dinledim Fenerbahçe teknik direktörü falan değil. Bu nasıl konuşma abi?" ifadelerini kullandı.