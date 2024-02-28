PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024, 23:28 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024, 23:57

▶️ Fernando Santos'tan Salih Uçan sözleri! "Durumuna bakacağız"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası ev sahibi ekibin teknik direktörü Fernando Santos, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve "Çok önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finale yükseldik. Finale ulaşmak ve kupaya ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Salih Uçan'la ilgili ise "Yorgunluğu vardı, sakatlık geçirmişti." dedi. İşte açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finale yükseldik. Önemli olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Yarı finalde olmak önemli. Finale ulaşmak ve kupaya ulaşmak istiyoruz. Ankaragücü maçı da zor bir yarı final olacak ama gücümüzü biliyoruz. Bugün iyiydik. Adil bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim, hak ettik.

Ben Galatasaray maçını yarın sabah düşünmeye başlayacağım. Bugün, bu maçın günü. Derbiler çok önemli, o maçta da güzel bir maç olacak ama onu yarından itibaren düşünmeye başlayacağız.

SALİH UÇAN HAKKINDA...

Yorgunluğu vardı, sakatlık geçirmişti. Orta sahayı güçlü tutmak adına çıkardım. Bakacağız durumuna, sadece yorgunluk olduğunu biliyoruz.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Cenk Tosun'dan dikkat çeken Galatasaray sözleri!
28.02.2024Çarşamba
▶️ Beşiktaş'ta Necip Uysal topu çizgiden çıkardı!
28.02.2024Çarşamba
▶️ Ernest Muci'den şık hareketler!
28.02.2024Çarşamba
▶️ Semih Kılıçsoy'dan şık çalım!
28.02.2024Çarşamba
▶️ Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı!
28.02.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Başkan Erdoğan’dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar 43:49
Başkan Erdoğan’dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar
28.02.2024Çarşamba
CHP fondaşı TELE 1’de Ramazan öncesi skandal provokasyon: Oruç farz değil 01:15
"Oruç farz değil" dedi hakaret etti
28.02.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz 04:17
Başkan Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
28.02.2024Çarşamba
CHP’li Battal İlgezdi’den büyük rezillik! Vatandaşa hakaretler savurdu 01:40
CHP'li Battal İlgezdi'den büyük rezillik!
28.02.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA