▶️ Fernando Santos'tan Salih Uçan sözleri! "Durumuna bakacağız"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finale yükseldik. Önemli olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Yarı finalde olmak önemli. Finale ulaşmak ve kupaya ulaşmak istiyoruz. Ankaragücü maçı da zor bir yarı final olacak ama gücümüzü biliyoruz. Bugün iyiydik. Adil bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim, hak ettik.

Ben Galatasaray maçını yarın sabah düşünmeye başlayacağım. Bugün, bu maçın günü. Derbiler çok önemli, o maçta da güzel bir maç olacak ama onu yarından itibaren düşünmeye başlayacağız.

SALİH UÇAN HAKKINDA...

Yorgunluğu vardı, sakatlık geçirmişti. Orta sahayı güçlü tutmak adına çıkardım. Bakacağız durumuna, sadece yorgunluk olduğunu biliyoruz.