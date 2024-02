Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun sorusunu yanıtladı.

İşte o sözler:

Bugün oynayan belki o maçta oynar, bugün oynamayan o maçta oynar. Her oyuncu hazır, her oyuncu istiyor. Aboubakar da istiyor. O yüzden bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem. Bununla ilgili net bir yorum yapamam şu an.