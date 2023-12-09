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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023, 14:24 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023, 14:44

Derbi saat kaçta? ⚽ Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? 📺 BJK - FB 🔥

Rıza Çalımbay'ın liderliğindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Derbinin tarihi, saati ve yayın kanalı için detaylar videomuzda! 🎥 BJK - FB maçı canlı izleme kanalı... 🔥

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün saat 19.00'da Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu önemli mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacakken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ile Süleyman Özay eşlik edecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak BJK - FB maçı canlı izleme kanalı BeIN Sports 1 olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VARı Özgür Yankaya oldu!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Özgür Yankaya oldu!
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