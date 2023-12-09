Beşiktaş’ın teknik patronu dev Rıza Çalımbay derbi öncesi planını yaptı

SAVUNMAYA PRES YAPIN

60 yaşındaki teknik adam, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin özellikle savunmadan çıkıştaki sıkıntılarının üzerine gidilmesi fikrinde. Rakiplerinin bu yönünü öne çıkaran Çalımbay'ın rakip savunmaya sürekli pres yapılmasını istediği öğrenildi. Öte yandan Kartal'da Cenk Tosun ve Muleka'nın ceza sahasına ve savunma arkasına koşular yapacağı gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın hücum hattındaki oyuncular böylece, Fenerbahçe defansının dengesini de bozmayı hedefliyor.



10 MAÇTA TEK YENİLGİ

Hepsi Süper Lig olmak üzere Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçta Siyah-Beyazlılar sadece 1 kez mağlup oldu. Kartal, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet aldı, F.Bahçe 1 kez kazandı. 6 maç ise berabere sonuçlandı.



BU KADAR SAKATLIK GÖRMEDİM

Zorlu derbi öncesi Asist Analiz'e konuşan Rıza Çalımbay, "Enkaz devraldım diyemem. Ama bu kadar sakatlanan bir oyuncu grubu daha görmedim. Hepsi aynı yerden sakatlanıyor. Belki Burak Yılmaz'ın getirdiği antrenörden olabilir" dedi. Derbide risk alacaklarını da belirten Beşiktaş'ın hocası ayrıca, "Birkaç transfer yapabilirsek bizim için çok iyi olacak" dedi.



18 YIL SONRA DERBİ

Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra yeniden bir derbi heyecanı tadacak. Deneyimli hoca, son derbisini 18 Eylül 2005 tarihinde İnönü Stadı'nda yine Fenerbahçe'ye karşı 2-1 kaybettikleri maçta yaşamıştı.

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