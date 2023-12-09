Dolmabahçe’de dev buluşma: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek

Siyah-Beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Masuaku, Rosier, Rashica ve Yakup Arda, maç kadrosunda yer almayacak. Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley ise maç kadrosuna alındı. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Alexander Djiku'nun ise maç kadrosunda olması bekleniyor.