Dolmabahçe’de dev buluşma: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde oynadığı 14 maçta 37 puan toplayan Fenerbahçe haftaya Galatasaray'ın önünde averajla lider girmişti. Beşiktaş, ligde çıktığı 14 maçta hanesine 26 puan yazdırdı.
Siyah-Beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Masuaku, Rosier, Rashica ve Yakup Arda, maç kadrosunda yer almayacak. Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley ise maç kadrosuna alındı. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Alexander Djiku'nun ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ İNANIYOR
Beşiktaş, bugünkü Fenerbahçe derbisine büyük önem veriyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay geçtiğimiz hafta "Derbi bizim için dönüm maçı" ifadesini kullanmıştı. Tüm camia zafere kilitlendi.
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Aboubakar, bu sezon 21 resmi maçta 11 gol atıp 2 de asist yaparak 13 gole direkt olarak katkıda bulundu.
Beşiktaş'ta Gambiyalı stoper Colley maç kadrosuna alındı.