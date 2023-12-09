Fener sağdan vuracak: İsmail Kartal, derbinin imha planını oyuncularına ezberletti





BOMBALAR PATLIYOR!

Fenerbahçe transfer hamlelerine son hızla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in uzun süredir görüşme halinde olduğu Bosna Hersek'li orta saha Rade Krunic ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun önümüzdeki hafta içinde Milan kulübü yetkilileri ile masaya oturacağı öğrenildi. İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 5 ile 7 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Fenerbahçe, kiralamak istediği milli stoper Çağlar Söyüncü ile de anlaştı. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'nin onayı gerekiyor. Arjantinli teknik direktör devre arasında 27 yaşındaki stoperin takımda kalıp kalmayacağına karar verecek.



FENER'DE SARI ALARM

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Crespo ve Samet Akaydın derbide kart görürse Konyaspor ile Kadıköy'de oynanacak maçta cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Kartal, oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.



TAKTİK ÇALIŞTILAR

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışma 1.5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc'ın tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.



DJIKU KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen ve takımla birlikte antrenmanlara çıkan Ganalı stoper Djiku'nun bugünkü derbide kadroda olacağı ancak ilk 11'de yer almayacağı öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncusunu maç ve idman eksiği nedeniyle riske etmek istemediği ifade edildi. Djiku'nun bir sonraki hafta Konyaspor'a karşı 11'de forma giymesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

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