Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında gergin anlar! Fatih Terim çok sinirlendi, soyunma odasını gitti... 15.01.2020 23:26

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşılaştı. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya'nın VAR incelemesi sonrası Emre Mor'un golünü iptal etmesinin ardından Fatih Terim, karara tepki gösterdi ve soyunma odasına gitti. İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçına damga vuran o anlar...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. İlk 45 dakikada atılan karşılıklı gollerle karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı.







Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya'nın VAR incelemesi sonrası Emre Mor'un golünü iptal etmesinin ardından Fatih Terim, karara tepki gösterdi ve soyunma odasına gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazın gerisinde topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.