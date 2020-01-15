Haberler Video Çaykur Rizespor 1 - 1 Galatasaray (Galatasaray'ın 1. golü - Emre Akababa)
Çaykur Rizespor 1 - 1 Galatasaray (Galatasaray'ın 1. golü - Emre Akababa)

Çaykur Rizespor 1 - 1 Galatasaray (Galatasaray'ın 1. golü - Emre Akababa)

15.01.2020 22:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Çaykur Rizespor karşısında Emre Akbaba'nın golü ile skoru 1-1'e getirdi.


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