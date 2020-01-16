Ziraat Türkiye Kupası Çaykur Rizespor 1-1 Galatasaray ÖZET İZLE 16.01.2020 02:49

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. İlk 45 dakikada atılan karşılıklı gollerle karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı. İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasının özeti...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. İlk 45 dakikada atılan karşılıklı gollerle karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı.







Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya'nın VAR incelemesi sonrası Emre Mor'un golünü iptal etmesinin ardından Fatih Terim, karara tepki gösterdi ve soyunma odasına gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazın gerisinde topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.