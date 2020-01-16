Ziraat Türkiye Kupası Çaykur Rizespor 1-1 Galatasaray ÖZET İZLE

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. İlk 45 dakikada atılan karşılıklı gollerle karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı. İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasının özeti...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. İlk 45 dakikada atılan karşılıklı gollerle karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı.
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya'nın VAR incelemesi sonrası Emre Mor'un golünü iptal etmesinin ardından Fatih Terim, karara tepki gösterdi ve soyunma odasına gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazın gerisinde topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.
38. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Samudio pasını sol çaprazda bulunan arkadaşı Dario Melnjak'a verdi. Melnjak bekletmeden ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Boldrin gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
39. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Feghouli ortasını penaltı noktasının gerisinde doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
54'üncü dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
64'üncü dakikada Samudio'nun ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla auta gitti.
68'inci dakikada Boldrin'in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği topu Okan yatarak direk dibinde kontrol etti.
69'uncu dakikada Samudio'nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Vetrih'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
71'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından Emre Akbaba'nın kaleye gönderdiği şut az farkla yandan auta gitti.
90+3'üncü dakikada altıpasın sol tarafında topla buluşan Adem rakibini geçerek son çizgiye indi ve pasını arka direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Mor bekletmeden vuruşunu yapıp topu ağlarla buluşturdu ancak yapılan VAR kontrolü sonrası gol iptal edildi.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
EMRE AKBABA 249 GÜN SONRA
Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ve geçen sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, 249 gün sonra sahalara döndü. 11 Mayıs 2019'da ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren ve o günden bu yana tedavi gören Emre Akbaba, yine bir Çaykur Rizespor deplasmanıyla sahalara dönüş yaptı. Milli futbolcu, müsabakada sahaya kaptan olarak çıkarken, 39'uncu dakikada bir de gol attı ve 90 dakikayı bir golle tamamladı.
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