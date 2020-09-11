Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından flaş yorum! "Penaltıyı vermesin mi adam?"

11.09.2020 23:02

A Spor ekranlarında yayınlanan 'Artı Futbol' programında Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren Emre Bol, Fenerbahçe'nin kazandığı iki penaltının da doğru karar olduğunu söyledi. Bol, "Penaltıyı vermesin mi adam? İkinci pozisyonda Valencia'nın yüzüne darbe var. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Arda Kardeşler, güzel kardeşim bir git bak VAR'a. İnsanların yüreği soğusun." ifadelerini kullandı.