Süper Lig'de 2020-2021 sezonun açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, flaş açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Federasyon başkanının olduğu yerde hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde ne yapar, bunu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Bu hakemlerle bu lig biter mi?"
11.09.2020 22:41
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