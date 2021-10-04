Çaykur Rizespor Başkanı ile Galatasaray spikeri Ebru Gürsoy arasında atışma

Başta "Polemiğe girmek istemiyorum" diyen Fenerbahçeli eski yönetici ve Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından 11 kişiye karşı 15 kişi oynayınca biraz sıkıntı oluyor. Ona gücün yetmiyor. Sanki 15 kişiye karşı oynamış gibi hissettik" dedi. Galatasaray Televizyonu'nda spiker Ebru Gürsoy da, "'Malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım' dedi. Kim kimi gömdü? Malum dediği Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray'dır. Türkiye'nin en büyük markasıdır." ifadelerini kullanarak Kıran'ı hedef aldı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile GS TV spikeri Ebru Gürsoy arasında maç sonrası atışma yaşandı. Kıran'ın maç öncesi sözlerini hatırlatan Gürsoy, "Kim kimi gömdü" dedi.

Hakem kararlarına tepki gösteren Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, karşılaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok bir şey söylemek istemiyorum. 80 milyon izledi. Onların takdirine bırakıyorum. Tek kelime konuşmuyorum. Ancak suskun kalacağımın garantisi yok. Herkes kendine göre hesabını yapacaktır. Ne kaybettiğimiz ilk maç, ne de son maç. Yapılanları gördük. Polemiğe girmek istemiyorum. Maçtan sonra soyunma odasına gittim ve takımı tek tek takımı tebrik ettim. 11 kişiye karşı 15 kişi oynayınca biraz sıkıntı oluyor. Ona gücün yetmiyor. Sanki 15 kişiye karşı oynamış gibi hissettik." dedi.

"SON GOLDE SANIRIM ELEKTRİKLER KESİLDİ"

Son golde VAR'a gidilmesini beklediklerini belirten Tahir Kıran, "Son golde sanırım elektrikler kesildi, VAR ile iletişim koptu. Riva ile görüşemediler sanırım. Ali Palabıyık kendine yakışanı yaptı, maçı güzel şekilde idare etmiştir. Herkes VAR'a gidecek diye düşündü. Bir anda düdüğü çaldı maçı bitirdi. Skor tabelası ondan 2-2 kaldı. Benim takımım bir gün böyle maç kazanırsa, ben kendime yediremem" diye konuştu.

"HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR"

Galatasaray'ın maçtan sonra Rizespor'a teşekkür etmemesine tepki gösteren Tahir Kıran "Galatasaray'ı tebrik ederiz, başarılar dileriz. En iyi şekilde rakibimizi ağırladık. Onlar sadece Valimize ve Emniyet Müdürümüze teşekkür etmişler. Bize de teşekkür etmelerini isterdik. Yedek oyuncuları ve teknik heyeti tribüne aldım. Ben gittim aldım ve protokol tribününe oturttum. Herkes kendine yakışanı yapar." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın gülücük paylaşımının sorulması üzerine Kıran, "Oğulcan Çağlayan muhatabım değil." yanıtını verdi.

MALUM DEDİĞİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ GALATASARAY'DIR

Galatasaray Televizyonu'nda spiker Ebru Gürsoy, Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamalarına gönderme yaparak, "'Malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım' dedi. Kim kimi gömdü? Malum dediği Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray'dır. Türkiye'nin en büyük markasıdır. Aklının köşesinde dursun. Bir başkana yakışır şekilde davransın" tepkisini gösterdi.

Galatasaray taraftarı, Gürsoy'un Rizespor Başkanı Kıran'ı hedef alan sert açıklamalarını sosyal medyada destekledi.