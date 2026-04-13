Sivas'ta futbolcuları taşıyan taksi kaza yaptı: 6 yaralı

Sivas'ta sabah saatlerinde spor camiasını korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Gültepe Mahallesi Sivas-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Sivasspor tesisleri önünde yaşanan olayda, Sivasspor U-13 takımında forma giyen genç futbolcuları taşıyan 58 T 0646 plakalı ticari taksi, tesislere giriş yapmak istediği sırada başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın Etkisiyle Otomobil Alev Aldı

Kazanın şiddetiyle 58 ABY 275 plakalı otomobilin motor kısmında aniden yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle otomobildeki yangın kontrol altına alınarak facianın eşiğinden dönüldü.

4 Genç Sporcu Hastaneye Kaldırıldı

Feci kazada her iki aracın sürücüsü ile takside bulunan 4 genç futbolcu yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç sporcuların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Bölgede Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Kaza sonrası Sivas-Ankara Karayolu üzerindeki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.