Sivas'ta futbolcuları taşıyan taksi kaza yaptı: 6 yaralı

Sivas'ta Sivasspor tesisleri önünde genç yetenekleri taşıyan ticari taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin alev aldığı feci kazada, aralarında 4 altyapı futbolcusunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği o anlar bölgede büyük panik yarattı.

Sivas'ta sabah saatlerinde spor camiasını korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Gültepe Mahallesi Sivas-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Sivasspor tesisleri önünde yaşanan olayda, Sivasspor U-13 takımında forma giyen genç futbolcuları taşıyan 58 T 0646 plakalı ticari taksi, tesislere giriş yapmak istediği sırada başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın Etkisiyle Otomobil Alev Aldı

Kazanın şiddetiyle 58 ABY 275 plakalı otomobilin motor kısmında aniden yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle otomobildeki yangın kontrol altına alınarak facianın eşiğinden dönüldü.

4 Genç Sporcu Hastaneye Kaldırıldı

Feci kazada her iki aracın sürücüsü ile takside bulunan 4 genç futbolcu yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç sporcuların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Bölgede Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Kaza sonrası Sivas-Ankara Karayolu üzerindeki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Bunlar da Var

Merdivenlerden düşüp yan yatan araçta sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı
Merdivenlerden düşüp yan yatan araçta sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı
Kasımpaşa’dan çıkan 50 yıllık hatıra! Huzurevinde kalan kadın Başkan Erdoğan'ı anlattı: "Daha çocukken farklıydı"
Kasımpaşa’dan çıkan 50 yıllık hatıra! Huzurevinde kalan kadın Başkan Erdoğan'ı anlattı: "Daha çocukken farklıydı"
MSB tek fotoğrafla İsrail'e mesajı verdi: Tarih bilir!
MSB tek fotoğrafla İsrail'e mesajı verdi: Tarih bilir!
Siyonist katil Netanyahu'nun "Başkan Erdoğan" korkusu: "Teröristan" hayali suya düştü
Siyonist katil Netanyahu'nun "Başkan Erdoğan" korkusu: "Teröristan" hayali suya düştü

