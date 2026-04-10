Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında yarın Zecorner Kayserispor ile kritik bir randevuya çıkacak olan Fenerbahçe, şehre ulaştı. Sarı-lacivertli kafile, konaklayacağı otelin önünde taraftarların yoğun ilgisi ve coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ligin 29. haftasındaki Kayserispor deplasmanı için hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye geldi. Özel uçakla Kayseri Havalimanı'na inen sarı-lacivertli ekipte morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Taraftarlar Sevgi Selinde Bulundu

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan kafile, geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti. Otel önünde toplanan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, futbolcuların ve teknik heyetin gelişiyle birlikte sloganlar atarak sevgi gösterilerinde bulundu. Futbolcular, taraftarların forma imzalama ve fotoğraf çekilme taleplerini karşılıksız bırakmadı.

Kritik Randevu Yarın Saat 20.00'de

Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesi için geri sayım başladı. RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, yarın saat 20.00'de ilk düdüğün çalmasıyla start alacak.

Galibiyet Parolasıyla Sahaya Çıkacaklar

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla ayrılarak İstanbul'a kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Teknik heyetin son taktik toplantısını otelde gerçekleştireceği ve maç saatine kadar kampa çekileceği öğrenildi. Kayserispor cephesi ise evinde dev rakibini devirerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmak istiyor.

