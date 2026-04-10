Futbol Dünyasının Acı Günü: Efsane Teknik Adam Mircea Lucescu'ya Veda

Türk ve dünya futboluna damga vuran tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, 7 Nisan Salı günü 80 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Rumen teknik adam için dün Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da düzenlenen anma töreninin ardından, bugün Aziz Eleftherios Kilisesi'nde dini cenaze töreni gerçekleştirildi.

Türk Futbolunun İkonik İsimleri Bükreş'te

Yaklaşık iki saat süren tören, spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğundaki öğrencileri Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal'ın yanı sıra efsane isim Gheorghe Hagi de Lucescu'yu bu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Törene ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve teknik direktör Marius Sumudica da katılarak taziyelerini sundu.

Gözyaşları Sel Oldu: Razvan Lucescu Tabutun Başından Ayrılmadı

Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu uzun süre babasının tabutu başında bekleyerek metanetini korumaya çalıştı. Rumen teknik adam Marius Sumudica ise tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Sevenlerinin ve ailesinin yoğun katılım gösterdiği törenin ardından cenaze konvoyu mezarlığa hareket etti.

Bellu Mezarlığı'na Defnedilecek

Dini törenin tamamlanmasının ardından Mircea Lucescu'nun naaşı, Bükreş'teki tarihi Bellu Mezarlığı'na defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Defin işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte oğlu Razvan Lucescu'nun taziyeleri kabul edeceği öğrenildi. Futbol dünyası, stratejik dehası ve beyefendi kişiliğiyle tanınan "Il Luce" lakaplı efsanesine son görevini yerine getirdi.