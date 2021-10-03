Haberler Spor Videoları Merve Boluğur yine paylaşım yine olay! Merve Boluğur müzisyen görünce dayanamadı seksi göbek dansıyla kurtlarını döktü!

Merve Boluğur yine paylaşım yine olay! Merve Boluğur müzisyen görünce dayanamadı seksi göbek dansıyla kurtlarını döktü!

Merve Boluğur yine paylaşım yine olay! Merve Boluğur müzisyen görünce dayanamadı seksi göbek dansıyla kurtlarını döktü!
03.10.2021 16:34 - Son Güncelleme: 03.10.2021 16:35
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Son yıllarda ekranlarda görünmeyen ancak sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Merve Boluğur yine yaptı yapacağını... Her paylaşımıyla magazin gündeminde kendisine yer bulmayı başaran Merve Boluğur önceki akşam yaptığı seksi göbek dansı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur, dün akşam gittiği mekanda müzisyenleri görünce dans etmeye başladı. Göbek dansı yapan Boluğur, o anları da Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.


Son yıllarda ekranlarda görünmeyen ancak sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Merve Boluğur yine yaptı yapacağını... Her paylaşımıyla magazin gündeminde kendisine yer bulmayı başaran Merve Boluğur önceki akşam yaptığı seksi göbek dansı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur, dün akşam gittiği mekanda müzisyenleri görünce dans etmeye başladı. Göbek dansı yapan Boluğur, o anları da Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

İşte Merve Boluğur'un olay yaratan o videosu...

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