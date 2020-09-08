Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların takımda düşünmediği Mirin ve Douglas, kadro dışı bırakıldı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı!
08.09.2020 11:45
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