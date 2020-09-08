Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı ekip Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusunu İstanbul'a davet etti.
Beşiktaş eski Fenerbahçeli Josef de Souza'yı İstanbul'a getiriyor! Her konuda anlaşma sağlandı...
08.09.2020 22:28
- Beşiktaş eski Fenerbahçeli Josef de Souza'yı İstanbul'a getiriyor! Her konuda anlaşma sağlandı...
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