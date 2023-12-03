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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023, 19:59 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023, 20:13

Beşiktaş yeni başkanı kim oldu, seçim sonuçları açıklandı mı? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi kanalda? İşte ilk sonuçlar...

Beşiktaş Kulübü, bugün düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını belirleyecek. Siyah-beyazlı kulübün tarihinde 34. başkan olarak göreve gelen Ahmet Nur Çebi, 20 Ekim 2019 tarihinde başkanlık koltuğuna oturmuş ve 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkanlığa seçilmişti. Ancak, bugün yapılacaki genel kurulda Ahmet Nur Çebi, başkanlık görevini yeni bir isme devredecek. BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kongrede başkan adaylarının gözlemcilerinin üye kart sayılarını kontrolünün ardından oy sayımına geçildi. İşte ilk sonuçlar...

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Beşiktaş başkanlık seçimlerinde ilk sandıklar açılmaya başlandı

Beşiktaş, 35. başkanını seçmek için Olağanüstü Seçimli Genel Kurul düzenledi. Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın yarıştığı başkanlık seçiminde ilk sandıkları açıldı. İşte ilk sandıklar sonucu başkanlık yarışında adayların aldığı oy sayıları.

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bugün 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde ilk sandıklar açılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ SEÇİMLERDE SON 23 YILIN KATILIM REKORUNU KIRDI

Beşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı kongre üyelerinde yaka kartı alan ve oy kullancak kişi sayısı 12.152 olarak güncellendi.

Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı.

İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE TOPLAM OY SAYILARI;

Beşiktaş kongresinde;

1 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195

2 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 227 Oy
Serdal Adalı: 201 Oy

3 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173

4 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205

5 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254

7 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241

AÇILAN TOPLAM SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 1.580
Serdal Adalı: 1.269

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