Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimizin ne oynayacağını biliyorduk. Bekleyeceklerini tahmin ediyorduk. Top bizdeyken daha hızlı oyun, sahaya daha doğru yayılma, 3. bölgede de üretmemiz gerekiyordu. İlk yarıda bunu yapamadık. İkinci yarı özellikle Barış’ın girmesiyle sol kanadın da çalışmasını sağladı. Dries ve Bakambu ile enerji geldi. Oyunun içerisinde gol atacağımızı hissettiğimiz, kaleye gittiğimiz dakikalar geldi. Ardından goller geldi. Eksiklerimiz de vardı. Barış ve Kerem kendi mevkiisi dışında oynadı ve olumlu performans sergiledi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi sonrası bu maçla zordur. İkinci yarı daha çok reaksiyon verdik. Kazanarak buradan ayrılıyoruz" diye konuştu.