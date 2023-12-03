Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu!

Geçtiğimiz sezonu başarılı sonuçlarla tamamlayan Beşiktaş, bu sezon başında beklentilerin uzağında kaldı. Ligde aldığı kötü sonuçların ardından Avrupa Konferans Ligi'nden çıkılamaması bardağı taşırdı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, taraftarların neredeyse sezon başından itibaren istifaya davet ettiği Ahmet Nur Çebi de seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.





Gerçekleştirdiği basın toplantısında aday olmayacağını açıklayan Ahmet Nur Çebi, seçim tarihini de ilk açıklanan tarihten iki hafta öncesine çekti. Beşiktaş'ta birçok başkan adayının ismi geçerken, seçime Serdal Adalı ve Hasan Arat olmak üzere iki adayla gidildi.





BEŞİKTAŞ'IN 35. BAŞKANI BELLİ OLDU!

3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen olağan üstü seçimli kurulda yeni başkan Hasan Arat seçildi.

Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu;

Hasan Arat:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.





İŞTE AÇILAN SANDIK SONUÇLARI:

1 NUMARALI SANDIK

201 oy Hasan Arat

195 oy Serdal Adalı

2 NUMARALI SANDIK

227 oy Hasan Arat

201 oy Serdal Adalı

3 NUMARALI SANDIK

226 oy Hasan Arat

173 oy Serdal Adalı

4 NUMARALI SANDIK

243 oy Hasan Arat

205 oy Serdal Adalı

5 NUMARALI SANDIK

368 oy Hasan Arat

254 oy Serdal Adalı

6 NUMARALI SANDIK

358 oy Hasan Arat

225 oy Serdal Adalı

7 NUMARALI SANDIK

315 oy Hasan Arat

241 oy Serdal Adalı

8 NUMARALI SANDIK

361 oy Hasan Arat

225 oy Serdal Adalı

9 NUMARALI SANDIK

471 oy Hasan Arat

218 oy Serdal Adalı

10 NUMARALI SANDIK

483 oy Hasan Arat

172 oy Serdal Adalı



11 NUMARALI SANDIK

460 oy Hasan Arat

185 oy Serdal Adalı



12 NUMARALI SANDIK

334 oy Hasan Arat

260 oy Serdal Adalı



13 NUMARALI SANDIK

369 oy Hasan Arat

232 oy Serdal Adalı



14 NUMARALI SANDIK

386 oy Hasan Arat

259 oy Serdal Adalı



15 NUMARALI SANDIK

332 oy Hasan Arat

193 oy Serdal Adalı



16 NUMARALI SANDIK

442 oy Hasan Arat

234 oy Serdal Adalı



17 NUMARALI SANDIK

370 oy Hasan Arat

293 oy Serdal Adalı



18 NUMARALI SANDIK

332 oy Hasan Arat

193 oy Serdal Adalı



19 NUMARALI SANDIK

332 oy Hasan Arat

193 oy Serdal Adalı



6305 oy Hasan Arat

3972 oy Serdal Adalı





HASAN ARAT KİMDİR?

Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. 2020 Adaylıklarının ardından Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçildi.





Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. 2021'de yapılan seçimle, 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı. Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.



Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme ve Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu ve ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Beymen'in en büyük perakende grubu.





Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA, Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli ticari görevlerde bulunmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsil eden Direktörler, ve Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi ve Yönetim Kurulu üyesidir.