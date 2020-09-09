Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Canlı yayında transfer yanıtı

09.09.2020 15:09

Son günlerde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan A Milli Takım'ın ve Everton'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun, A Spor canlı yayınında soruları yanıtladı. Fenerbahçe ile ilgili transfer söylentilerine açıklık getiren golcü futbolcu "önceliğim Avrupa" dedi.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve sarı-lacivertli takımla görüşme sağladığı iddia edilen Cenk Tosun'dan önemli açıklamalar geldi.



İşte o açıklamalar:

Cenk Tosun: Everton'da forma rekabeti çok yüksek. Forma şansı az bulduğum için C. Palace'a gittim. Sakatlığımın üzerinden 6 ay geçti. Kendimi iyi hissediyorum. 1-1,5 ay sahada çalışmalar yapıyoruz. Fizik anlamda hazır olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum.



Ancelotti geldikten sonra onunla 2-3 hafta çalıştım. Birbirimizi çok tanıyamadık. Ancelotti gitmemi çok istemiyordu. Takımda kalmamı istedi ama önümü kesmeyeceğini söyledi. Tesislerde her gün durumumu soruyor. İdmanlarda onun mentalitesini anladım.





FENERBAHÇE CEVABI!

Fenerbahçe'ye transferi konusunda gelen soruya Cenk Tosun, "Sakatlığım süresince hiçbir kulüple görüşme yapmadım. Diz sakatlığım 1.5 ay sonra iyileşecek. İyileştikten sonra Everton'da devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"GERİ DÖNMEK İÇİN ERKEN"

"Everton'da kalmak istiyorum ama eğer oynayamazsam, kendi yolumu çizeceğim. EURO2020 var, bu yüzden oynamak istiyorum. Önceliğim Avrupa. Türkiye'ye dönmek için erken. Daha hayal ettiklerimi başarmadım. Adımdan daha fazla söz ettirip sonra dönmek istiyorum."

"EURO2020'YE HAZIR OLURUZ"

"Forvette problem olduğunu düşünmüyorum. orta sahadan top gelmezse, forvet bir şey yapamaz. İlk maçta Burak ağabeyde, ikinci maçta Enes Ünal da bunu hissettim. Hoca değişik takımla oynadı. Gençleri ve yeni isimleri görmek istiyor. Milli Takım, EURO2020'ye hazır olacaktır. Ben de heyecanlıyım."

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAK ETTİ"

"Çağlar Söyüncü ile bugün konuştum. Zaten her gün konuşuyoruz. Benim en yakın arkadaşım. Milli Takım'da uyumadığımız anlar dışında sürekli beraberiz. Leicester, bana 1,5 saat uzak, burada da sürekli görüşüyoruz. Premier Lig'de yılın 11'inde olmayı hak etti. Van Dijk ile en iyisi. Biz oyunculara anket yapmışlardı, ben de Van Dijk ve Çağlar'ı seçtim. Bunu ona da mesajla söyledim, bana gülerek geri döndü."

"KASIM AYINDA KADRODA OLURUM"

"Şenol Güneş haftada bir beni arıyor ve durumumu soruyor. Allah razı olsun. Oynamadığım zamanlarda da beni çağırdı ve oynattı. Ekim ayındaki maçlarda olmayacağımı ona da söyledim. her şey planladığımız gibi giderse ve hoca da çağırırsa, Kasım ayında Milli Takım kadrosunda olmak isterim."