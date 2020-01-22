Haberler Video Beşiktaş 2 - 1 BB Erzurumspor | Burak Yılmaz'ın golü
Beşiktaş 2 - 1 BB Erzurumspor | Burak Yılmaz'ın golü

Beşiktaş 2 - 1 BB Erzurumspor | Burak Yılmaz'ın golü

22.01.2020 22:04

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Beşiktas Burak Yılmaz ile 2-1 öne geçti.


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