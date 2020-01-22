Beşiktaş 2 - 2 BB Erzurumspor | İbrahim Sissoko'nun golü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor İbrahim Sissoko maçta eşitliği sağlayan golü attı.
Beşiktaş 2 - 2 BB Erzurumspor | İbrahim Sissoko'nun golü22.01.2020 22:06
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