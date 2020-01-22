Haberler Video Beşiktaş 1 - 1 BB Erzurumspor | Abdoulay Diaby'nin golü
Beşiktaş 1 - 1 BB Erzurumspor | Abdoulay Diaby'nin golü

Beşiktaş 1 - 1 BB Erzurumspor | Abdoulay Diaby'nin golü

22.01.2020 21:33

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby 33. dakikada takımı adına beraberlik golünü attı.


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