Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın maç sonu açıklamaları! 'Fenerbahçe'deki son sezonum gibi'

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmayı değerlendirdi.

Aykut Kocaman'ın Beşiktaş maçı sonrası açıklamaları şu şekilde:

Her maç birbirinden farklıdır. Olumsuz anlamda da olabilirdi ama olumlu olma ihtimalinin üzerinde durduk. Lig maçındaki hatalarımızı düzeltme şansı verdi bize bu maç. Bir kısmetsizlik var demek doğru sanırım. Fenerbahçe'deki son senemin ilk 11 haftasına benziyor. İlk top gol oldu ofsaytla kesildi. İkinci ve üçüncü toplar kalemize girdi bir anda 2-0 oldu maç. İkinci yarıda demoralize olmadan yürümeye başladı takım. Adım adım kontrolü ele aldık. İlk yarının sonunda farkı bire de indirebilirdik. İkinci yarıda aynı şekilde devam edin dedik. 2-1 ve 2-2'yi bulduk. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum hem maçı kazandılar hem de finale yükseldiler.

"Maçtan çok keyif aldım"

Antrenörlük kariyerimdeki en kuvvetli maçlardan biri oldu. Çok keyif aldım. Takım çok iyi ve istekli oynadı. Beşiktaş da uzatmalar dahil maçtan hiç kopmadı. Dönemsel olarak karşılaşabileceğimiz en güçlü takım. Bu da bizim şanssızlığımız oldu. Söyleyebileceğim bir şey yok. Buraya geldiğimden beri üst seviyede oynadığımız ilk maç oldu. Böyle devam etmeliyiz.

"Çıkışa geçmek için bir maça ihtiyacımız var"

Bir tane maça ihtiyacımız var. Bugün toparlanmış bir halimiz vardı. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bir tane iyi galibiyete ihtiyacımız var. O hale geldik gibi gözüküyor. Umarım o maç Denizli maçı olur ve onunla birlikte çıkışa başlarız.