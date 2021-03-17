Beşiktaş 3-2 Başakşehir | MAÇ SONUCU (MAÇ ÖZETİ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş adını finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş adını finale yazdırdı.

90 dakikası 2-2 tamamlanan karşılaşma uzatmalara gitti. Beşiktaş'ın golleri Aboubakar ve Vida'dan gelirken Başakşehir'in golleri Deniz ve Giuliano'dan geldi. Beşiktaş'ın uzatmalardaki golü Larin'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortasını yaptı. Cez sahası içindeki Welinton'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

17'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı sahada topu kapan Oğuzhan Özyakup, topu biraz sürdükten sonra soldaki Aboubakar'ı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Tolga Ciğerci'yi çalımladıktan sonra çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

22'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından N'Koudou ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Vida'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

39'uncu dakikada Başakşehir savunmasından atılan uzun top sonrası kaleci Utku kalesini terk etti. Sol kanada doğru açılan top Deniz Türüç'te kaldı. Deniz'in ortasında Utku kalesinde yokken, ceza sahası içindeki Visca'nın yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

45+2'nci dakikada Visca'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım ortasını yaptı. Arka direkte Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortaladığı topla ceza sahası girişinde buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

60. dakikada Visca'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert topu kaleci Utku Yuvakuran çeldi. Dönen topa Deniz Türüç bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

74. dakikada N'Koudou'nun soldan ortasında Larin arka direkte topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgi üzerinde müdahale ettiği topu kornere gönderdi.

77. dakikada Medipol Başakşehir'in beraberlik golü geldi. Sağ kanattan Ömer Ali Şahiner'in yerden ortasında ön direkte Deniz Türüç, şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı Giuliano'nun önüne bıraktı.

Giuliano, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getiren golü kaydetti: 2-2

Karşılaşmada normal süre 2-2 sona erdi ve uzatmalara gidildi.

94. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta Aleksic, ceza sahası içinde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

102. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ljajic'in soldan ceza yayına yerden gönderdiği topu Larin, düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 3-2

Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılırken, kupada finale yükselen ilk takım oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi moral buldu.

10 YIL SONRA FİNALDE

Siyah-beyazlı takım, 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 11 Mayıs 2011'de final oynamış ve kupayı müzesine götürmüştü.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı kazanmıştı.

16 KEZ FİNALDE

Siyah-beyazlı ekip, 16. kez Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Beşiktaş, 15 kez final oynadığı kupayı 9 defa kazanma başarısı gösterdi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E ÜÇÜNCÜ KEZ ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Beşiktaş, Süper Lig'de en çok zorlandığı rakiplerden biri olan Medipol Başakşehir'i bu sezon üçüncü kez mağlup etti.

Ligdeki iki karşılaşmayı kazanan siyah-beyazlı ekip, kupada da rakibine üstünlük sağladı.

Beşiktaş, bu üç maçı da 3-2'lik skorlarla kazandı.

İki rakip arasında bu sezon oynanan 3 maçta toplam 15 gol atıldı.

ABOUBAKAR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Vincent Aboubakar, devrenin son dakikalarında sakatlık yaşadı.

Bir süre yerde kalan ve saha içinde tedavi edilen Aboubakar, tedbir amaçlı ikinci yarıda sahada yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte Aboubakar'ın yerine Cyle Larin oyuna dahil oldu.

GİULİANO GİRER GİRMEZ GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'de Giuliano, oyuna girer girmez takımına eşitliği getiren golü attı.

Maçın 77. dakikasında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olan Giuliano, aynı dakika içinde Beşiktaş filelerini havalandırdı.

Rakibi karşısında 2-0'dan 2-2 eşitliği sağlamayı başaran Medipol Başakşehir, uzatmalarda yediği golle mağlup oldu ve kupaya veda etti.