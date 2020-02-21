Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu'nun spor gündeminin öne çıkan başlıklarını ele aldığı 'Kale Arkası' programında değerlendirdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kale Arkası programında Fenerbahçe'nin gündemine dair bomba bir açıklamada bulundu. Toroğlu "Nihat Özdemir, Ali Koç için 'bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı' diyor" ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama! Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık...21.02.2020 00:30
- Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama! Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık...
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