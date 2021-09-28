Karakartal av peşinde! Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın konuğu oluyor. Hollanda devine konuk olacak siyah-beyazlılarda eksikler dikkat çekerken, Sergen Yalçın ve öğrencileri deplasmandan puan ve puanlarla dönme peşinde. Mücadeleyi ekran başından izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarından; Beşiktaş Ajax maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Ajax Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK maçı EXXEN'de mi? Beşiktaş maçı EXXEN'de nasıl izlenir? Beşiktaş'ın Şampiyonlar ligi maçı hangi kanalda? EXXEN'e nasıl üye olunur? EXXEN SPOR üyeliği ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte Ajax - Beşiktaş maçı detayları...

Şampiyonlar Ligi heyecanı Ajax - Beşiktaş maçıyla tam gaz devam ediyor. Borussia Dortmund maçından 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş şansını Ajax'da deneyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın bir önceki gün yaptığı açıklamalarda mucize olabilir açıklamasında bulundu. Ajax deplasmanında 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek siyah beyazlı takımın taraftarı Beşiktaş Ajax maçı şifresiz hangi kanalda? Hollanda'da oynanacak Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. İşte Muhtemel 11'ler ve maça dair detaylar...

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesi Exxen 1'den naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maçı Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği duyuruldu.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA VERİLECEK?

Bugünkü Ajax - Beşiktaş maçını uydudan şifresiz veren yabancı kanallar belli oldu;

Bein Sports France 2 HD

BT Sport 1 HD

C More Streaming Sweeden

Livescore App

Paramount + USA

SuperSport Maximo 1 HD

SuperSport Premier League HD

TV2 Play Norge

Haberpush HD

TV3 Sport Dansk HD

Viaplay Baltic HD

Arena sport 1 HD

Btv aksiyon HD

CBC sport hd

Viaplat Denmark HD

MUHTEMEL 11'LER ...

Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Mazraoui, Blind, Martinez, Gravenberch, Tadic, Berghuis, Antony, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Gökhan Töre, Oğuzhan, Salih, Kenan, Batshuayi

HOLLANDA TAKIMLARIYLA 8. MAÇINI OYNAYACAK

Beşiktaş Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 8. defa mücadele edecek.

Siyah beyazlı ekip , rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti. İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi. Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamlarken, deplasmandaki karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.

Beşiktaş, Hollanda ekiplerine karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşısında gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş rakibini deplasmanda 2-1 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptıkları 8 maçın 5'ini kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

ÜÇ DEFA ÇEYREK FİNAL'E ÇIKTI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

İSTATİSTİKLER

Avrupa arenasında Beşiktaş ile oynadığı dört maçı da kazanan Ajax, 1966/67 sezonundan bu yana rakibiyle Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşıyor. Ajax ile oynadığı dört maçta da en az ikişer gol yiyen Beşiktaş, Hollanda temsilcisine rakip olduğu son karşılaşmayı 4-0 kaybetti. Türk takımlarıyla oynadığı ilk sekiz Avrupa kupası maçını kazanan Ajax, sonraki iki karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 13 deplasman maçının 11'ini kaybeden Beşiktaş, daha sonraki dokuz dış saha karşılaşmasında sadece iki yenilgi aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş iç saha maçının dördünü kaybeden ve bu yenilgilerde rakip fileleri havalandıramayan Ajax, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 15 karşılaşmada almıştı.

Beşiktaş, Kasım 2009'daki 1-0'lık Manchester United galibiyetinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı yedi deplasman maçında da kalesini gole kapatamadı. Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sekiz golü bulunan Dusan Tadic, Hollanda ekibi adına turnuva tarihindeki en golcü ikinci oyuncu olan Patrick Kluivert'ı yakalamak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş santrforu Michy Batshuayi, Ajax deplasmanında çıktığı tek Şampiyonlar Ligi maçında takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığı Eylül 2018'den bu yana Hollanda ekbinin iç sahada oynadığı maçlarda en fazla gole katkı sağlayan oyuncu David Neres. Ajax forması giyen Sebastien Haller, Marco van Basten'in ardından Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ikinci oyuncu oldu.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR? EXXEN SPOR ÜYELİĞİ NE KADAR?

Dijital platform Exxen bu yıl Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını yayınlayacak. Bu kapsamda Exxen ile ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından sık sık araştırılmaya başlandı. Çağrı merkezi numarası merak ediliyor. Peki, Exxen müşterileri hizmetleri numarası kaç? Exxen iletişim hattı ve telefon numarası nedir? İşte tüm bilgiler

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