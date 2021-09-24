Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Altay 2-1 BJK maçı geniş özeti! Süper ligde lider değişti. Beşiktaş'ın 20. dakikada Kenan Karaman'la bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi. Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Altay, 57'de Kappel'le müsabakaya denge getirdi. 88'de ise Kappel savunma arkasına koşan Bamba'ya müthiş bir uzun pas attı. Bamba da bu pası asiste çevirdi, zorlu maçta Altay 2-1 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında gol olmayınca İzmir ekibi Altay namağlup Beşiktaş'ı sahasında devirip maç fazlasıyla 15 puanla liderliğe yükseldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 Altay kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti golleri, Leandro Kappel, Daouda Karamoko Bamba kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Güven Yalçın'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALARI

10. dakikada sağ kanattan Gökhan Töre'nin yaptığı ortada karambolde topa vuran Josef de Souza'nın şutunu kaleci Mateusz Liz ayaklarıyla kurtardı.

14. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Erhan Çelenk'in ortasında uygun pozisyonda Leandro Kappel pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

20. dakikada Beşiktaş'ın Pjanic'le sol kanattan kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşu ağlarla buluştu. VAR odasından gelen uyarı üzerine incelenen pozisyonda topa elle müdahale ettiği belirlenen Kenan Karaman'ın ağlarla buluşturduğu top gol değeri kazanmayarak hakem Fırat Aydınus tarafından iptal edildi.

22. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topu kazanan Karamoko Bamba'nın şutu kalenin sağından az farkla auta çıktı.

30. dakikada orta sahadaki mücadeleyi kazanan Zeki Korkmaz'ın sağ kanada aktardığı pasında topla buluşan Karamoko Bamba'nın şutu az farkla auta çıktı.

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