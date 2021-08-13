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Adana'da bir devrin sonu! Futbol emektarları yıkılan 5 Ocak Stadı'nı son kez ziyaret etti

Adana'da bir devrin sonu! Futbol emektarları yıkılan 5 Ocak Stadı'nı son kez ziyaret etti
13.08.2021 11:07 - Son Güncelleme: 13.08.2021 11:08
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Adana'da 83 yıl boyunca çeşitli spor müsabakalarına ev sahipliği yapan 5 Ocak Stadı'nın yıkımı sürüyor. Geçmişte Adanaspor ve Adana Demirspor formasıyla 5 Ocak Stadı'nda top koşturan futbol emektarları, son kez stadı gezip duygularını anlattı. 1979 yılında Adana Demirspor U21 ve 1990'lı yıllarda ise Adana Demirspor A takımında kaleyi koruyan Haluk Uğurludoğan duygularını "5 Ocak, benim için çocukluk ve gençlik demek. Bunun geri gelişi yok. Biz şanslıyız ki o dönemleri yaşadık. Şu an kulağıma bir taraftan turuncu beyaz bir taraftan mavi lacivert sesleri geliyor." sözleriyle anlattı.


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