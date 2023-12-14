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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023, 17:42 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 19:02

▶️ Fenerbahçe Trnava Maçı İzle 📺 FB MAÇI Canlı İzle HD ⚽ Fener Spartak Trnava Maçı Canlı Anlatımlı Maç Özeti 🔥 (VİDEO HABER)

Fenerbahçe Trnava maçı canlı takip izle... 📺 UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Spartak Trnava'yı konuk ediyor. Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan farklı galip ayrılıp adını üst tura yazdırmak. İşte Fenerbahçe Spartak Trnava Maçı Canlı Anlatımlı Maç Özeti... 🔥 ⚽

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Spartak Trnava'yı konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan farklı galip ayrılıp adını üst tura yazdırmak. Kanarya, farklı galip ayrılması ve Nordsjaelland'in Ludogorets'i yenememesi durumunda lider olarak adını direkt son 16 turuna yazdıracak.

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

AVRUPA'DA 266. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 265 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 14. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 14. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında altıncı karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 34 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.



FENERBAHÇE İLE SPARTAK TRNAVA 4. KEZ RAKİP

Fenerbahçe, Slovakya temsilcileriyle üç kez eşleşirken, bu mücadeleleri yine Spartak Trnava'ya karşı oynadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibini Kadıköy'de 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybetti. Bu sezon ise Trnava'nın ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

KADIKÖY'DE SON 11 MAÇTA NAMAĞLUP

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grubunu namağlup tamamlayarak gruptan lider çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, organizasyonda iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu sezon ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, sahasındaki 5 maçı da kazanmayı başardı. Kanarya, iç sahada çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

SPARTAK TRNAVA LİGDE 3. SIRADA

Slovakya Süper Ligi'nde 17 maça çıkan Spartak Trnava, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider Slovan Bratislava'nın 9 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, ligde 27 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI CANLI YAYININI FB TV'DEN İZLEME LİNKİ AŞAĞIDA!

https://www.fenerbahce.org/fenerbahcetv/canliyayin

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