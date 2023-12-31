▶️ Antalyaspor'da Sergen Yalçın dönemi!

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı.

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, yaptığı açıklamada, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Evren, Sergen Yalçın ile yarın İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti.

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

ANTALYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Antalyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi:

Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerinde Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve son olarak Beşiktaş'ı yöneten Sergen Yalçın, 2 yıldır takım çalıştırmıyordu.

2020/21 sezonunda Beşiktaş'la Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını puansız tamamlayıp Süper Lig'de de 15 haftada liderin 18 puan gerisine düşünce görevinden istifa etmişti.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında çıktığı 79 resmi maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşayarak 1.84 puan ortalaması yakalamıştı.