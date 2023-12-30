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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023, 16:52 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023, 17:04

TFF Başkanı yurda döndü! Mehmet Büyükekşi'den son dakika açıklaması! Büyükekşi ne dedi?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi yurda dönüş yaptı.

Başkent Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yetkililer, özel araçlarla buradan ayrıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına havalimanı çıkışında, "Herkese iyi seneler diliyorum. Gerekli açıklamayı zaten dün yaptık." dedi.

Büyükekşi sağlığıyla ilgili soruya ise "Daha iyiyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

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