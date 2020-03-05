Emeklililerin 2020’de alacağı promosyon ücreti belli oldu! İşte bankaların emekli promosyon rakamları... 05.03.2020 10:53

Promosyon ücretleri emekliler için oldukça önemlidir. Milyonlarca emekli için ek geçim kaynağıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma sonrası emeklilerin 2020-2023 döneminde alacağı promosyon miktarlarına , emeklilerin maaşlarına göre alacağı promosyona yer verildi. Ziraat Bankası için açıklama geldi. Peki İş Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası emekli promosyon ödeme miktarı ne kadar olacak? Maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibine 4.6 milyar lira ödeme yapılmıştı.

Emekliler 2020 yılında promosyon ödemesi alacak. SGK'dan ilk açıklama geldi ve emeklilere maaşlarına göre yapılacak ödeme miktarlarına yer verildi. Peki Halkbank, İş Bankası ve Vakıfbank emekli banka promosyonu ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve promosyon bilgileri. İş Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası henüz promosyon için resmi açıklama yapmadı. Ancak 3 bankanın da 2017 yılında olduğu gibi Ziraat Bankası 'nın verdiği promosyon kadar ödeme yapması bekleniyor. Bankaların 1 Mart 2017'de başlattığı promosyon uygulamasında 3 yıl bitti. Emekliler bugünden itibaren ikinci promosyona hak kazanırken gözler bankaların yapacağı duyuruda.

İŞ BANKASI - HALKBANK - VAKIFBANK PROMOSYON ÖDEMESİ

İş Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası henüz promosyon için resmi açıklama yapmadı. Ancak 3 bankanın da 2017 yılında olduğu gibi Ziraat Bankası 'nın verdiği promosyon kadar ödeme yapması bekleniyor.



SGK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yaptığı açıklamada emekli promosyon ödemeleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

- 1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL,

- 1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL

- 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık.

Peki sizce bu promosyon miktarı uygun mu? Aşağıdaki yorum kısmından taleplerinizi yazabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bankaların 1 Mart 2017'de başlattığı promosyon uygulamasında 3 yıl bitti. Emekliler bugünden itibaren ikinci promosyona hak kazanırken gözler bankaların yapacağı duyuruda.

Yaklaşık 13 milyon emekliye ödenen 'promosyon' uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Bankalar, 1 Mart 2017'de ödemeye başladığı promosyonu bugünden itibaren güncelleyecek. 3 yıl önce maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. 3 yıllık sözleşmenin süresi dün doldu. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, artık ikinci promosyona hak kazandı. İkinci promosyonda 'taban'ın ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında devam eden görüşmeler sonrası netleşecek.

TEB

TEB, emeklilere 1000 TL 'ye kadar promosyon veriyor. Bir emekli arkadaşını gelene, otomatik ödeme talimatı veren emeklilere yapılacak ek ödemelerle promosyon miktarı 2 bin 500 TL 'ye kadar çıkabilecek. TEB'den yapılan açıklamada yakınlarını tavsiyeyle TEB Emekli Bankacılığı'na katan müşterilere kişi başı 150 TL toplamda 1500 TL'yi bulan ödeme yapılacağı, emeklilerin maaş taşıma işlemleriyle birlikte referans yöntemini de kullanmaları halinde 2 bin 500 lirayı bulan promosyondan faydalanabileceği bildirildi.

TEB'den yapılan açıklamada kampanyanın 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacağına yer verildi.

Kampanya 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.

Emekliler, maaş taahhüdü verdikleri zaman kendilerini yönlendiren TEB müşterisinin ad-soyad/cep telefonu bilgisini söylemesi gerekmektedir.

Emekli maaşını taşımak isteyen müşterilerimiz ile emekli arkadaşını tavsiye eden müşterilerimizin tanımları aynı tarihlerde yapılmalıdır.

Başvurudan farklı tarihlerde yapılan yönlendirme bildirimi geçerli olmayacaktır.

Bir müşteri bu kampanya kapsamında toplamda en fazla 1.500 TL kazanabilir.

Yönlendirme ödülüne hak kazanmak için, yönlendirilen emeklinin 36 ay maaş taahhüdü vermesi ve nakit maaş promosyon koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Yönlendirme ödülleri, emekliye nakit promosyon ödemesi sonrası gerçekleştirilecektir.

Hali hazırda TEB'de geçerli veya iptal statüde emekli taahhüdü olan emekliler kapsam dışıdır.

Müşterinin ödül ödemesi nakit olarak vadesiz TL hesabına yatırılacaktır.

Aksi taktirde ödül ödemesi gerçekleşmeyecektir.

TEB çalışanı, kampanyadan yararlanamaz.

TEB kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.

Yönlendiren ve yönlendirilen müşteriler yukarıda belirtilen hususları bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

İNG BANK

İng Bank tarafından yapılan açıklamada Emeklilere 2 bin 250 TL 'ye kadar promosyon müjdesi verildi.

Açıklamada başvuruların başladığına yer verildi. Duyuru şu şekilde:

"Maaşını ING'den alan emekliler, 1 Mart 2020 itibarıyla ilk kez Turuncu Ekstra ile harcamaya başladığında 2.250 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanıyor!

Emekli maaşını taşıyanlara, her vade için %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi ING'de! Üstelik, kredi tahsis ücreti yok! Üstelik tüm Türkiye'deki 50.000'den fazla ATM'yi kullanmak ücretsiz."

Tek şart 3 yıl kalma sözü

Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şart maaş aldığı bankaya 3 yıl bankada kalma taahhüdünde bulunması.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Bugün itibarıyla başvuru yapanlara ödemeler peşin yapılacak. Üç yıllık taahhütname alma sürelerine göre, örneğin Nisan 2017'de taahhütname alınmış, Nisan 2020'de süresi bitiyor. Süresi dolduğu anda emekli gelip taahhütnamesini verecek, bunu da internette mobil uygulamadan yapabilecek. Bu süreçten sonra promosyon maaşa göre peşin yatırılacak.

* Promosyon kaç yıl için ödenecek?

Ödeme üç yıl için geçerli olacak. Her üç yılda bir tutar yeniden belirlenecek.

* Banka sözleşmelerinde hangi taahhütler yer alacak?

Bankayla anlaşma imzalayan emekli, maaşını 3 yıl süreyle ilgili bankadan almayı taahhüt edecek. Üç yıl dolmadan maaşını başka bir bankaya taşırsa, kaldığı sürenin dışındaki promosyon iade edilecek.

* Promosyon hangi hesaba yatacak?

Emekli maaşı aldığınız hesaba yatacak.

İki emekli maaşı alanlara tek ödeme

* İki maaş alıyorum ve iki maaş hesabım var. Maaşların ikisini de aynı bankadan alıyorum. Her biri için ayrı promosyon alabilir miyim?

Birden fazla emekli maaşı alan emekliler için ödenecek promosyon tutarı, maaş tutarları toplamına göre hesaplanacak. Örneğin maaşınızdan biri 1000 lira diğeri 1500 lira ise toplamı olan 2500 liraya göre 750 lira promosyon almaya hak kazanacaksınız.

* Ben eşimden de maaş alıyorum. Yetim oğlum okuduğu için ona da annesi üzerinden maaş ödeniyor. İkimize de promosyon ödenecek mi?

Vefat eden emeklinin eşi ile yetim çocuklarına da promosyon ödenecek. Ancak bu hesap maaş bağlama katsayısına göre hesaplanacak.

Dul ve yetime hissesi oranında

* Dul ve yetime yapılacak ödeme nasıl belirleniyor?

Dul ve yetime ödenecek tutar bu kişilere bağlanan aylıklar oranında belirlenecek. Mesela, 1.500 lira ve altında maaş alan Bağkur emeklisine 500 lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu emeklinin eşi ve iki yetimi bulunuyorsa, 500 liranın 250 lirası eşin hesabına, diğer 250 lirası 125'er lira olmak üzere yetimlere ödenecek.

*Dul ve yetimler promosyon hakkından yararlanmak için bankaya ayrı ayrı mı başvuru yapacak?

Evet. Her maaş hesabı için hak sahiplerinin bankayla tek tek sözleşme imzalaması gerekiyor. Promosyon ödeme oranını ise SGK bankaya bildirecek.

Karı koca emekliyse ayrı ayrı sözleşme

Benimle birlikte eşim de emekli. Ayrı ayrı sözleşme yapmamız gerekir mi?

Evet. SGK'nın bankalarla yaptığı protokollere göre her bir emekli kendi promosyonu için bankalarla 3 yıl geçerli olacak bir sözleşme yapacak.

Özelde 2.500 liraya kadar çıkıyor

* TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.

* Yapı Kredi, 1.000 liraya kadar nakit promosyon veriyor. Banka, Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Hoş geldin faizi ve kredilerde indirim de sunulan seçenekler arasında.

* QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

* Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

* ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

* Fibabanka 450 TL'ye varan promosyon ücreti dışında, otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.

* Denizbank 450 TL'ye varan promosyon ödemesinin yanısıra bankaya emekli müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.

İstediğiniz bankayı seçebilirsiniz

Emekliler daha önce promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı istediği zaman değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeleri gerekiyor. Bu durumda aradan geçen süreye göre hak edilen promosyon tutarı hesaplanıyor, kalan kısım maaştan düşülüyor. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş oluyor.