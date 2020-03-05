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İstanbul Taksim'de genç kızlara fiziksel taciz şoku! Polis tacizciyi kıskıvrak yakaladı

İstanbul Taksim'de genç kızlara fiziksel taciz şoku! Polis tacizciyi kıskıvrak yakaladı

05.03.2020 11:18

Taksim'de bir grup genç kız, yabancı uyruklu bir zanlının fiziksel tacizine uğradı. Genç kızların şikayeti üzerine harekete geçen polis, yabancı uyruklu tacizciyi belirledikten sonra koşup Taksim Anıtı önünde yakaladı. O anlar kamerada...


Olay, saat 17.00 sularında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup genç kız caddeden Taksim Meydanına doğru yürürken kızlardan birine, 1999 doğumlu Fas uyruklu H.E. yaklaşıp fiziksel tacizde bulundu.

Bunun üzerine mağdur kız, şahsı Sıraselviler Caddesi'nde uygulama yapan trafik polislerine şikayet etti. Ekipler yabancı uyruklu şahsı belirledikten sonra koşup Taksim Anıtı önünde yakaladı.

GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kız şüpheli şahıstan şikayetçi oldu. Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ve güven timleri geldi. Ekipler şahsı ve kızları alarak Taksim Polis Merkezi'ne götürdü.

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