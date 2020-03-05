Emekli promosyonu almak için şartlar neler? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 05.03.2020 10:43

Emeklilerin promosyonuna zam müjdesi geldi. SGK’yla ilk protokolü imzalayan Ziraat Bankası, yüzde 66 zamla promosyonu maaşa göre 500, 625, 750 liraya yükseltti. Ardından Garanti de yüzde 166 artış ile 800, bin, bin 200 lira vereceğini duyurdu. Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ödemelerinde oranlar belli oldu. Peki şartlar neler ve bankalar ne kadar promosyon veriyor?



