Emekli promosyonu almak için şartlar neler? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilerin promosyonuna zam müjdesi geldi. SGK’yla ilk protokolü imzalayan Ziraat Bankası, yüzde 66 zamla promosyonu maaşa göre 500, 625, 750 liraya yükseltti. Ardından Garanti de yüzde 166 artış ile 800, bin, bin 200 lira vereceğini duyurdu. Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ödemelerinde oranlar belli oldu. Peki şartlar neler ve bankalar ne kadar promosyon veriyor?
Emeklilere bekledikleri haber geldi. Banka promosyonlarına büyük zam yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilk protokolü imzalayan Ziraat Bankası, yeni promosyonu yüzde 66 zam ile 500, 625, 750 lira olarak duyurdu. Ardından Garanti BBVA, yüzde 166 artışla bin 200 liraya varan promosyon vereceğini açıkladı. Gözler diğer bankalara çevrildi.
ÜSTÜ DE VERİLEBİLİR
SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, Ziraat Bankası'yla imzalanan protokol töreninde, emeklilere banka promosyonuna ilişkin 3 yıllık sürenin dolması nedeniyle Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çalışma yapıldığını belirterek, "Ödenecek asgari promosyon tutarlarını belirledik. Bir önceki döneme göre yüzde 66 artış sağlandı. Aylığı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlara 750 lira ödenmesini kararlaştırdık. Bankalar kendi iniyasitifleri ile bu tutarın üzerinde ödeme yapabilecek" dedi.
Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şartın maaş aldığı bankada 3 yıl kalma taahhüdünde bulunması olduğunu dile getiren Yılmaz, diğer bankalarla protokollerin de hızla imzalanacağını anlattı.
İLK ÖZEL BANKA GARANTİ
Garanti BBVA da SGK ile imzaladığı yeni protokolle bin 200 liraya varan nakit promosyon ödeyeceğini duyurdu. Böylece promosyonda yüzde 166'lık artış gerçekleşeceğini açıklayan banka, maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 800, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara bin, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara bin 200 lira ödeyecek.
PEŞİN ÖDENECEK
ZİRAAT Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan, belli bir takvim dahilinde bu ödemelerin tamamının yapılacağına değindi. Gülcihan, "Promosyon peşin ödeniyor. 3 yıllık taahhütname alma sürelerine göre, örneğin Nisan 2017'de taahhütname alınmış, Nisan 2020'de süresi bitiyor. Emekli süre dolduğu anda gelip taahhütnamesini veriyor, bunu mobil uygulamadan da yapabiliyor" dedi.
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